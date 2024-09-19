Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1748 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1748 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1748 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,388

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1748 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Имперская монета за 300000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (4)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
2766 $
Цена в валюте аукциона 206847 RUB
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полтина 1748 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1748 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1748 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск