Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1748 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,388
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1748 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Имперская монета за 300000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
2766 $
Цена в валюте аукциона 206847 RUB
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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