Полтина 1748 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1748 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Имперская монета за 300000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность UNC (7) AU (3) XF (10) VF (3) Сохранность (слабы) MS61 (6) AU58 (1) XF45 (2) Сервис ННР (2) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Gorny & Mosch (1)

Rare Coins (1)

Rauch (1)

SINCONA (2)

Александр (4)

Империя (5)

Имперская монета (2)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (2)