Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1748 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1748 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (2)
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?
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