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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1748 года. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1748 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1748 года Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1748 года. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (2)
Россия Денга 1748 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия Денга 1748 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия Денга 1748 на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия Денга 1748 на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия Денга 1748 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Денга 1748 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
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Россия Денга 1748 на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия Денга 1748 на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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