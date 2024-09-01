1 рубль 1748 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1748 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (26) AU (54) XF (79) VF (50) F (1) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (5) MS61 (6) MS60 (6) AU58 (10) AU55 (7) AU53 (9) AU50 (3) XF45 (9) XF40 (6) VF35 (4) VF20 (1) DETAILS (13) Сервис NGC (25) ННР (5) RNGA (3) PCGS (5) ANACS (1)

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