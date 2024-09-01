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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1748 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1748 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1748 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 634,155

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1748 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1748 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1748 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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