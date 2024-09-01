Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1748 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 634,155
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1748 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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