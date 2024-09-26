1 рубль 1748 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1748 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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