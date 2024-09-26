Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1748 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1748 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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