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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1748 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1748 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1748 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1748 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1748 ММД "Московский тип" на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1748 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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