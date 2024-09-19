Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1748 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур вправо
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1748
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1748 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Редкие Монеты за 550 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13002 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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