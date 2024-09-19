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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1748 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1748 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1748 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур вправо

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1748
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1748 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Редкие Монеты за 550 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1748 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Полушка 1748 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1748 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13002 RUB
Россия Полушка 1748 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1748 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Полушка 1748 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1748 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1748 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия Полушка 1748 на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полушка 1748 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1748 на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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