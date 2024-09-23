Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1747 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,645,696
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1747 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5268 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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