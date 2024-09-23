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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1747 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1747 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1747 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,645,696

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (234)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1747 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5268 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 8270 RUB
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1747 ММД на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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