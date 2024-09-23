Полуполтинник 1747 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1747 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5268 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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