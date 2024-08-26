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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1747 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1747
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1747 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 660 $
Продажи
0 289
Аверс
Реверс
1 рубль 1747 ММД Московский тип
Средняя цена 390 $
Продажи
1 123
Аверс
Реверс
Полтина 1747 ММД
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Полтина 1747 СПБ Погрудный портрет
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1747 ММД
Средняя цена 300 $
Продажи
0 233
Аверс
Реверс
Гривенник 1747
Средняя цена 730 $
Продажи
0 244

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1747
Средняя цена 9 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Полушка 1747
Средняя цена 15 $
Продажи
0 18
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