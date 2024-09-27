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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1747 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Денга 1747 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1747 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1747 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе SINCONA AG за 400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1747 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия Денга 1747 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия Денга 1747 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Денга 1747 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1747 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1747 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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