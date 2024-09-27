Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1747 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1747 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе SINCONA AG за 400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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