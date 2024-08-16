Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1747 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 249,079
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1747 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 600000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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