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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1747 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1747 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1747 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 249,079

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1747 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 600000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Stephen Album - May 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1747 ММД "Московский тип" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1747 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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