1 рубль 1747 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1747 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 600000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

Сохранность UNC (6) AU (11) XF (57) VF (40) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (14) VF20 (1) DETAILS (5) Сервис RNGA (1) NGC (10) PCGS (3)

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