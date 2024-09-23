Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1747 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1747 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Александр за 300 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's (1)
- Rare Coins (6)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 213 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полушка 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск