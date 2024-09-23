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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1747 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1747 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1747 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1747 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Александр за 300 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Baldwin's (1)
  • Rare Coins (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полушка 1747 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полушка 1747 на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полушка 1747 на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия Полушка 1747 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1747 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 213 RUB
Россия Полушка 1747 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полушка 1747 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1747 на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка 1747 на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1747 на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1747 на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1747 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1747 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка 1747 на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1747 на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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