Полтина 1747 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1747 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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