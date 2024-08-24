Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1747 года ММД (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1747 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
4485 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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