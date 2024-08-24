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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1747 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1747 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1747 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1747 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
4485 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полтина 1747 ММД на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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