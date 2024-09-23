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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1747 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1747 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1747 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1747 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4948 проданному на аукционе SINCONA AG за 180000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Червонец (Дукат) 1747 на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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