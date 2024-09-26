Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1747 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,210,002
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (244)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1747 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 675000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Дата 3 июня 2024
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Дата 21 декабря 2023
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Дата 17 мая 2023
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