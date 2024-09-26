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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1747 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1747 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1747 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,210,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (244)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1747 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 675000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия Гривенник 1747 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Гривенник 1747 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Россия Гривенник 1747 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1747 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1747 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1747 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1747 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Гривенник 1747 на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1747 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1747 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1747 на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1747 на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Гривенник 1747 на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия Гривенник 1747 на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1747 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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