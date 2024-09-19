Полтина 1747 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1747 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (12) VF (11) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2) RNGA (1)

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