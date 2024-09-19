Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1747 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1747 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1747 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 63,362

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1747 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (4)
  • Александр (6)
  • Знак (2)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1747 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1747 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1747 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск