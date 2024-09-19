Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1747 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 63,362
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1747 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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