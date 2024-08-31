Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1747 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 803,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1747
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (290)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1747 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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