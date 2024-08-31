Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1747 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1747 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1747 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 803,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1747
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (290)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1747 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Anticomondo (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • AURORA (13)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (3)
  • Eeckhout (1)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (28)
  • Grün (2)
  • Heritage (8)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (3)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (13)
  • Künker (33)
  • MARCINIAK (3)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (7)
  • Oslo Myntgalleri (2)
  • Rare Coins (28)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (5)
  • SINCONA (7)
  • Spink (3)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (7)
  • WAG (1)
  • Александр (39)
  • Знак (8)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (6)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (9)
  • Русское Наследие (12)
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
899 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1747 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1747 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1747 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск