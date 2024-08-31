1 рубль 1747 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1747 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

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