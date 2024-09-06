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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1752 года ММД Е (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1752 года ММД Е - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1752 года ММД Е - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 248,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1752 года со знаком ММД Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 15247 RUB
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полуполтинник 1752 ММД Е на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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