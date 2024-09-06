Полуполтинник 1752 года ММД Е (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1752 года со знаком ММД Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (11) AU (9) XF (8) VF (24) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (3) VF20 (2) Сервис ННР (2) NGC (7) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Baldwin's (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (2)

Hess Divo (1)

Katz (5)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (5)

Rauch (3)

RedSquare (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (3)

Stack's (1)

Александр (12)

Империя (1)

Имперская монета (9)

Русский Нумизматический Дом (2)