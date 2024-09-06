Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1752 года ММД Е (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 248,400
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1752 года со знаком ММД Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 15247 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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