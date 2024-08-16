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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1752 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1752 Орел на реверсе "НОЯБ. 3"
Средняя цена 75000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1752 Св. Андрей Первозванный на реверсе "НОЯБ. 3"
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 6

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1752 СПБ IM Петербургский тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1 рубль 1752 СПБ ЯI Петербургский тип
Средняя цена 650 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
1 рубль 1752 ММД I Московский тип
Средняя цена 560 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 рубль 1752 ММД Е Московский тип
Средняя цена 490 $
Продажи
0 208
Аверс
Реверс
1 рубль 1752 ММД IШ Московский тип
Средняя цена 240 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
Полтина 1752 СПБ IМ Погрудный портрет
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Полтина 1752 СПБ ЯI Погрудный портрет
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1752 ММД Е
Средняя цена 170 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1752 ММД IШ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Гривенник 1752 Е
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Гривенник 1752 IШ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 79

Медные монеты

Аверс
Реверс
Денга 1752
Средняя цена 50 $
Продажи
0 28
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