1 рубль 1752 года ММД IШ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе The New York Sale за 5500 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

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