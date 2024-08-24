Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1752 года ММД IШ "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе The New York Sale за 5500 USD. Торги состоялись 12 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU53 RNGA
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VG
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
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