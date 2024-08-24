Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1752 года ММД IШ "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1752 года ММД IШ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1752 года ММД IШ "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2057 проданному на аукционе The New York Sale за 5500 USD. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (16)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (3)
  • Künker (7)
  • MS67 (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (12)
  • SINCONA (3)
  • Александр (31)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (10)
  • Русское Наследие (15)
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
593 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1752 ММД IШ "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1752 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1752 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск