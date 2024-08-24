1 рубль 1752 года ММД Е "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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