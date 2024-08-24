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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1752 года ММД Е "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1752 года ММД Е "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1752 года ММД Е "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 788,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (208) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 47300 RUB
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 36500 RUB
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД Е "Московский тип" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1752 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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