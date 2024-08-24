Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1752 года ММД Е "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 788,007
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (208) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 47300 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 36500 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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