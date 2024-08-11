Полтина 1752 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1752 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

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