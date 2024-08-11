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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1752 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1752 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1752 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1752 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
6341 $
Цена в валюте аукциона 490000 RUB
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полтина 1752 СПБ ЯI "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1752 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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