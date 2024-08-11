Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1752 года СПБ ЯI "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1752 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
6341 $
Цена в валюте аукциона 490000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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