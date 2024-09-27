Гривенник 1752 года IШ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1752 года со знаком IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2095 проданному на аукционе The New York Sale за 725 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность AU (21) XF (31) VF (20) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (6) PCGS (1) RNGA (1)

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