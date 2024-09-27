Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1752 года IШ (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1752 года со знаком IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2095 проданному на аукционе The New York Sale за 725 USD. Торги состоялись 12 января 2017.
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Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Дата 16 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Дата 28 августа 2022
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Сохранность Нет оценки
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