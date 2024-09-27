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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1752 года IШ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1752 года IШ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1752 года IШ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1752 года со знаком IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2095 проданному на аукционе The New York Sale за 725 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 IШ на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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