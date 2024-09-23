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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1752 года СПБ IМ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1752 года СПБ IМ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1752 года СПБ IМ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,062

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1752 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6452 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 356 EUR
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1752 СПБ IМ "Погрудный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1752 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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