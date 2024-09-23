Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1752 года СПБ IМ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,062
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1752 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6452 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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