Полтина 1752 года СПБ IМ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1752 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6452 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3600 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

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