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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1752 года "Орел на реверсе". "НОЯБ. 3" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "НОЯБ. 3"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1752 года "Орел на реверсе" "НОЯБ. 3" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1752 года "Орел на реверсе" "НОЯБ. 3" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,021)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,0023 oz) 0,0729 гр
  • Диаметр 986 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1752 года "Орел на реверсе". "НОЯБ. 3". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе The New York Sale за 80000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1752 "Орел на реверсе" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Орел на реверсе" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF35
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Орел на реверсе" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Орел на реверсе" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU58
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Орел на реверсе" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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