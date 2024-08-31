Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1752 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "НОЯБ. 3" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "НОЯБ. 3"
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,398
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1752 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "НОЯБ. 3". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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