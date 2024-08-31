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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1752 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "НОЯБ. 3" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "НОЯБ. 3"

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1752 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "НОЯБ. 3" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1752 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" "НОЯБ. 3" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,398

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1752 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "НОЯБ. 3". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 85000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
28089 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
44037 $
Цена в валюте аукциона 40250 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1752 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1752 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1752 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1752 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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