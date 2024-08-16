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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1752 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Денга 1752 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Денга 1752 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Денга
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1752 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 RUB. Торги состоялись 18 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1752 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1752 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия Денга 1752 на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия Денга 1752 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
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Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Денга 1752 на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1752 на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1752 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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