Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1752 года (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1752 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 RUB. Торги состоялись 18 сентября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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