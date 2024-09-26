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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1752 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1752 года СПБ ЯI "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1752 года СПБ ЯI "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7763 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1785 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ ЯI "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1752 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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