Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1752 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7763 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Artemide Aste (1)
- AURORA (19)
- Busso Peus (3)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (10)
- Heritage (15)
- Hess Divo (2)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (4)
- Künker (10)
- MARCINIAK (2)
- MS67 (1)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (13)
- Rauch (3)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (4)
- Sonntag (2)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- WCN (3)
- Westfälische (2)
- Александр (36)
- Знак (5)
- Империя (11)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (6)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1752 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск