1 рубль 1752 года СПБ ЯI "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Петербургский тип" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7763 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

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