Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1752 года СПБ IM "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 967,558
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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