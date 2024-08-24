1 рубль 1752 года СПБ IM "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность UNC (5) AU (24) XF (27) VF (22) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (9) AU55 (4) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (7) VF25 (1) Сервис NGC (16) ННР (1) RNGA (1) PCGS (1)

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