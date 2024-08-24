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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1752 года СПБ IM "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1752 года СПБ IM "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1752 года СПБ IM "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 967,558

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Петербургский тип" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 СПБ IM "Петербургский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1752 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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