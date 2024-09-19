Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1752 года ММД I "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД I. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Coins.ee (1)
- Dorotheum (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- Александр (5)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1752 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск