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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1752 года ММД I "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1752 года ММД I "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1752 года ММД I "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1752 года "Московский тип" со знаком ММД I. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1752 ММД I "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1752 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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