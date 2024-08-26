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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1752 года ММД IШ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1752 года ММД IШ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1752 года ММД IШ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1752 года со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 251 EUR
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 116 EUR
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1752 ММД IШ на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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