Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1752 года ММД IШ (Россия, Елизавета)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1752 года со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.
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Дата 11 июля 2023
Сохранность F
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Сохранность MS61 PCGS
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Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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