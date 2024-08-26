Полуполтинник 1752 года ММД IШ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1752 года со знаком ММД IШ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность UNC (12) AU (14) XF (25) VF (18) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (8) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (3) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (17) PCGS (1)

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