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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1752 года Е (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1752 года Е - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1752 года Е - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 219,240

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1752
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1752 года со знаком Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (2)
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 5914 RUB
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1752 Е на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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