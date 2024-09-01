Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1752 года Е (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 219,240
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1752
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1752 года со знаком Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Знак (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 5914 RUB
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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