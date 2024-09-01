Гривенник 1752 года Е (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1752 года со знаком Е. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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