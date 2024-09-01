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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1751 года ММД. Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - Полуполтинник 1751 года ММД Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1751 года ММД Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 884,572

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1751 года со знаком ММД. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6113 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 17250 RUB
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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