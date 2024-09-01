Полуполтинник 1751 года ММД. Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1751 года со знаком ММД. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6113 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

Сохранность UNC (3) AU (13) XF (37) VF (41) F (6) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (6) VF25 (7) VF20 (4) DETAILS (1) Сервис NGC (8) PCGS (1)

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