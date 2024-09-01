Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1751 года ММД. Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 884,572
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1751 года со знаком ММД. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6113 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 17250 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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