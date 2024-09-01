Полуполтинник 1757 года ММД МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1757 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2323 проданному на аукционе Katz Auction за 30000 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность UNC (1) AU (10) XF (11) VF (19) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU58 (5) AU53 (3) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (3) Сервис NGC (5) RNGA (1) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Busso Peus (5)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (3)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Künker (1)

New York Sale (2)

Numisbalt (2)

Rare Coins (4)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

UBS (1)

Westfälische (1)

Знак (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (5)