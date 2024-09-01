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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1757 года ММД МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1757 года ММД МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1757 года ММД МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,708

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1757 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2323 проданному на аукционе Katz Auction за 30000 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник 1757 ММД МБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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