Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1757 года ММД МБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150,708
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1757 года со знаком ММД МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2323 проданному на аукционе Katz Auction за 30000 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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