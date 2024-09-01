Полуполтинник 1751 года ММД А (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1751 года со знаком ММД А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе The New York Sale за 900 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

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