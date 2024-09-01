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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1751 года ММД А (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1751 года ММД А - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1751 года ММД А - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1751 года со знаком ММД А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе The New York Sale за 900 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1751 ММД А на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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