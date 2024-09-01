Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1751 года ММД А (Россия, Елизавета)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1751 года со знаком ММД А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе The New York Sale за 900 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS62
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF40
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 RNGA
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53 ННР
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
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Где продать?
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