Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1743 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 6,46 гр
- Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 76,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полуполтинник
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1743 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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