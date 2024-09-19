Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1743 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полуполтинник 1743 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полуполтинник 1743 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 6,46 гр
  • Чистого серебра (0,1666 oz) 5,1809 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 76,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1743 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
1636 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F12 NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1743 ММД на аукционе Künker - June 20, 2006
Продавец Künker
Дата 20 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1743 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск