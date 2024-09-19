Полуполтинник 1743 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1743 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Katz Auction за 1500 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.

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