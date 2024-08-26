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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1745 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1745 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1745 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1745 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aste (1)
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Künker (3)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
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  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Aste - May 7, 2023
Продавец Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
7273 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе НИКО - April 19, 2017
Продавец НИКО
Дата 19 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Aste - September 19, 2024
Россия Полтина 1745 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1745 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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