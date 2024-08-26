Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1745 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1745 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
7273 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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