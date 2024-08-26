Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1745 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,45 гр
- Чистого серебра (0,6562 oz) 20,4109 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 427,107
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (323)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1745 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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