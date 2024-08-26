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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1745 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1745 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1745 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,45 гр
  • Чистого серебра (0,6562 oz) 20,4109 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 427,107

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (323)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1745 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Денежка - February 24, 2024
Россия 1 рубль 1745 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Денежка - February 24, 2024
Продавец Денежка
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1745 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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