1 рубль 1745 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1745 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность UNC (27) AU (88) XF (91) VF (87) F (3) Нет оценки (26) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (8) MS61 (2) MS60 (6) AU58 (23) AU55 (11) AU53 (13) AU50 (6) XF45 (11) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (1) F15 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (18) RNGA (7) PCGS (6) ННР (9) ANACS (2)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (2)

AURORA (29)

Baldwin's (1)

Busso Peus (3)

CNG (1)

Coins.ee (3)

COINSNET (1)

Gärtner (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (8)

Grün (1)

Heritage (13)

Heritage Eur (1)

HERVERA (1)

Höhn (3)

Jean ELSEN (2)

Katz (15)

Künker (29)

La Galerie Numismatique (1)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (3)

MS67 (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

MUNZE (3)

New York Sale (1)

Niemczyk (3)

Nomisma Aste (1)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (13)

Oslo Myntgalleri (1)

Rare Coins (46)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (4)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (7)

Soler y Llach (1)

Spink (1)

Stack's (3)

Teutoburger (5)

UBS (5)

Universum Coins GmbH (4)

Warin Global Investments (1)

WCN (4)

Westfälische (1)

Александр (32)

Денга1700 (1)

Денежка (1)

Знак (7)

Империя (16)

Имперская монета (15)

Монеты и Медали (4)

НИКО (5)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (6)