Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1745 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 119,920
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1745 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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