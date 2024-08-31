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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1745 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1745 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1745 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 119,920

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1745 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полтина 1745 ММД на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1745 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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