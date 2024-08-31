Полтина 1745 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1745 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность AU (7) XF (16) VF (24) F (5) VG (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (3) VF30 (1) F15 (1) VG10 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (3)

Katz (6)

Künker (9)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Rare Coins (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (3)

Stephen Album (1)

Teutoburger (1)

Александр (8)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (5)

Монеты и Медали (1)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (3)