Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1745 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 730,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1745 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе SINCONA AG за 1050 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Гривенник 1745 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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