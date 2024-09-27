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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1745 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1745 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1745 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 730,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1745 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе SINCONA AG за 1050 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Россия Гривенник 1745 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1745 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Гривенник 1745 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Гривенник 1745 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1745 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1745 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Гривенник 1745 на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Гривенник 1745 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1745 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1745 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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