Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1745 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1745 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Katz Auction за 160 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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