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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1745 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полушка 1745 года - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полушка 1745 года - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полушка
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1745 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1745 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1745 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Полушка 1745 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1745 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1745 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1745 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1745 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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