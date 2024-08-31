Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1745 года (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1745 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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