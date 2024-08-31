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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1745 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1745 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1745 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 553,860

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1745 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Денежка - March 30, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Денежка - March 30, 2024
Продавец Денежка
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1745 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1745 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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