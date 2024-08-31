1 рубль 1745 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1745 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

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