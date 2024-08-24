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Гривенник 1745 года. Медь. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Медь. Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,59 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 730,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1745
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1745 года. Медь. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6132 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
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