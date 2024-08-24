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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1745 года. Медь. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Медь. Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1745 года Медь Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1745 года Медь Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 730,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1745 года. Медь. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6132 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

Сохранность
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  • Künker (2)
Россия Гривенник 1745 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
1794 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия Гривенник 1745 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1745 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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