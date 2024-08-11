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Полтина 1745 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1745 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1745 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 17,350

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1745
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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