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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1751 года А (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1751 года А - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1751 года А - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1751 года со знаком А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
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  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Гривенник 1751 А на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность G
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Гривенник 1751 А на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1751 А на аукционе AURORA - August 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1751 А на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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