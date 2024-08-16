Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1751 года А (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1751 года со знаком А. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность G
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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