Гривенник 1756 года МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1756 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33020 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1772 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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