Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1756 года МБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 264,950
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1756 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33020 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1772 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность AU
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Сохранность VF35 NGC
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Дата 22 сентября 2023
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Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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