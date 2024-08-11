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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1756 года МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1756 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1756 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 264,950

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1756 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33020 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1772 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Россия Гривенник 1756 МБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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