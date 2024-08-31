Гривенник 1744 года. Цифра года "44" перевернуты (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1744 года. Цифра года "44" перевернуты. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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