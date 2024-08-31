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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1744 года. Цифра года "44" перевернуты (Россия, Елизавета)

Разновидность: Цифра года "44" перевернуты

Аверс монеты - Гривенник 1744 года Цифра года "44" перевернуты - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1744 года Цифра года "44" перевернуты - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,420,804

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1744 года. Цифра года "44" перевернуты. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
Россия Гривенник 1744 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия Гривенник 1744 на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
Россия Гривенник 1744 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Россия Гривенник 1744 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность F
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Россия Гривенник 1744 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1744 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Гривенник 1744 на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1744 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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