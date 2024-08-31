Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1744 года. Цифра года "44" перевернуты (Россия, Елизавета)
Разновидность: Цифра года "44" перевернуты
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,420,804
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1744 года. Цифра года "44" перевернуты. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Universum Coins GmbH (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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