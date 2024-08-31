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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1757 года МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1757 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1757 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 401,320

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1757 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 14250 RUB
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Гривенник 1757 МБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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