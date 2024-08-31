Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1757 года МБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 401,320
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1757 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 14250 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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