Гривенник 1757 года МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1757 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8237 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (10) AU (16) XF (28) VF (10) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (7) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) F12 (1) Сервис ННР (8) NGC (4) RNGA (1)

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