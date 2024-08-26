Гривенник 1755 года МБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1755 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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