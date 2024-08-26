Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1755 года МБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1755 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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