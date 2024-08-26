Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1755 года МБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1755 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1755 года МБ - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1755 года со знаком МБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (3)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 44500 RUB
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Гривенник 1755 МБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Гривенник 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1755 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск