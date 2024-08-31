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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1742 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1742 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1742 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 560,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1742 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31152 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1821.25 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1742 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 9277 RUB
Россия Гривенник 1742 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1742 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Гривенник 1742 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия Гривенник 1742 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Гривенник 1742 на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1742 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Гривенник 1742 на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1742 на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Гривенник 1742 на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1742 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1742 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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