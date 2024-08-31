Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1742 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 560,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1742 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31152 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1821.25 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 9277 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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