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1742
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Монеты России 1742 года
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Червонец (Дукат) 1742
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1742 СПБ Петербургский тип
Средняя цена
680 $
Продажи
0
583
1 рубль 1742 СПБ Петербургский тип
Гуртовая надпись московская
Средняя цена
9000 $
Продажи
0
3
1 рубль 1742 ММД Московский тип
Край корсажа V-образный
Средняя цена
660 $
Продажи
0
140
1 рубль 1742 ММД Московский тип
Край корсажа прямой
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
83
1 рубль 1742 ММД Московский тип
Голова малая, смещена влево
Средняя цена
8100 $
Продажи
0
4
1 рубль 1742 ММД Московский тип
Гуртовая надпись петербургская
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
5
Полтина 1742 ММД
Средняя цена
460 $
Продажи
0
23
Полтина 1742 СПБ Поясной портрет
Средняя цена
2600 $
Продажи
1
82
Гривенник 1742
Средняя цена
180 $
Продажи
0
82
Пробные монеты
1 рубль 1742 СПБ Пробный Поясной портрет
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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