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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1742 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1742
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1742 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 680 $
Продажи
0 583
Аверс
Реверс
1 рубль 1742 СПБ Петербургский тип Гуртовая надпись московская
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1742 ММД Московский тип Край корсажа V-образный
Средняя цена 660 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
1 рубль 1742 ММД Московский тип Край корсажа прямой
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1 рубль 1742 ММД Московский тип Голова малая, смещена влево
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1742 ММД Московский тип Гуртовая надпись петербургская
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полтина 1742 ММД
Средняя цена 460 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полтина 1742 СПБ Поясной портрет
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 82
Аверс
Реверс
Гривенник 1742
Средняя цена 180 $
Продажи
0 82

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1742 СПБ Пробный Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 0
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